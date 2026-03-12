Minc questo è uno sbirro | così il dirigente regionale e l' imprenditore mafioso scoprirono di essere pedinati

Un imprenditore mafioso e un dirigente regionale sono stati arrestati ieri mattina dopo essere stati pedinati e intercettati dalla Dda. All’interno di un’auto, Carmelo Vetro, condannato per mafia, e Giancarlo Teresi si sono sentiti e registrati mentre si rivolgevano a un possibile agente sotto copertura. La conversazione includeva la frase:

Giancarlo Teresi si era accorto di un poliziotto che lo controllava e si è avvicinato per fotografarlo con degli occhiali spia. Le preoccupazioni di Carmelo Vetro che fa scattare delle "controindagini" e avvisa il burocrate che il suo telefono è intercettato. L'appalto conteso fra l'affiliato della cosca di Favara e i cugini di Matteo Messina Denaro "Minc.. questo è uno sbirro": la frase viene registrata all’interno dell’auto di Carmelo Vetro, imprenditore favarese già condannato per mafia, mentre accanto a lui c’è il dirigente regionale Giancarlo Teresi: i due, finiti in carcere ieri mattina, da tempo erano pedinati e intercettati dalla Dda nell'ambito di un'inchiesta per corruzione aggravata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Niente soldi per l'imprenditore mafioso, il burocrate dà la colpa all'assessore regionale: "Non capisce un caz..."

