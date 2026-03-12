Minc questo è uno sbirro | così il dirigente regionale e l' imprenditore mafioso scoprirono di essere pedinati

Un imprenditore favarese condannato per mafia e un dirigente regionale sono stati arrestati ieri mattina. Durante un pedinamento, il dialogo tra i due è stato registrato mentre si trovavano all’interno di un’auto. La conversazione includeva la frase

Giancarlo Teresi si era accorto di un poliziotto che lo controllava e si è avvicinato per fotografarlo con degli occhiali spia. Le preoccupazioni di Carmelo Vetro che fanno scattare le "controindagini" e il burocrate avvisato del telefono sotto intercettazione. L'appalto conteso fra l'affiliato della cosca di Favara e i cugini di Matteo Messina Denaro "Minc.. questo è uno sbirro": la frase viene registrata all’interno dell’auto di Carmelo Vetro, imprenditore favarese già condannato per mafia, mentre accanto a lui c’è il dirigente regionale Giancarlo Teresi: i due, finiti in carcere ieri mattina, da tempo erano pedinati e intercettati dalla Dda nell'ambito di un'inchiesta per corruzione aggravata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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