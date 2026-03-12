Il 8 marzo, durante i Regionali Indoor di Parma, Milo Perotti ha ottenuto un punteggio complessivo di 7,92 e una altezza di 1,63 metri, distinguendosi nella gara di atletica a Piacenza. La sua performance ha portato l’atletica locale a un risultato importante, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La vittoria ha rappresentato un momento significativo per il settore sportivo della zona.

La domenica 8 marzo ha segnato una data storica per l’atletica piacentina, con Milo Perotti che si è imposto nei Regionali Indoor di Parma. L’Atletica Piacenza non solo ha dominato la competizione giovanile, ma ha anche ottenuto l’ingresso ufficiale nell’élite nazionale delle migliori società italiane. Il palazzetto dello sport di Parma è diventato il teatro di una performance straordinaria che ha proiettato i colori biancorossi ben oltre i confini provinciali. I dati raccolti confermano un salto di qualità che trasforma il club da realtà locale a protagonista del panorama sportivo nazionale, grazie a risultati misurabili e concreti ottenuti dai giovani atleti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milo Perotti: 7?92 e 1,63m, l’atletica Piacenza vola

Articoli correlati

Chi sono i genitori di Nikita Perotti, Veronika Pigoreva (di origine russa) e Piero PerottiI genitori di Nikita Perotti sono Veronika Pigoreva (di origine russa) e Piero Perotti, ed è nato a Chivasso (Torino) nel 1998, con la madre che ha...

Trento vola in finale di Coppa Italia, Piacenza spreca un'occasione storicaUna partita emozionante e incandescente ha definito il primo team qualificato per la finale della Del Monte Coppa Italia 2026.