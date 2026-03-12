mille ragazzi per ottanta titoli al via il concorso letteraria

Ci sono premi che nascono per celebrare i libri e altri che, con il tempo, diventano soprattutto una comunità di lettori. Letteraria, arrivata alla tredicesima edizione, appartiene decisamente alla seconda categoria. È stata presentata ieri l’edizione 2026 del premio che da anni mette al centro non solo gli autori, ma soprattutto gli studenti chiamati a leggere, discutere e votare le opere in gara. Presenti l’assessora alla Cultura Lucia Tarsi, il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, il presidente di Aset Giacomo Mattioli e Michele Brocchini per la Bcc. La formula resta quella che negli anni ha reso Letteraria un appuntamento unico: sono gli studenti delle scuole superiori a diventare giuria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

