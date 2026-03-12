Milano via il pavè da via Torino a Bramante sostituito da asfalto rosso lavori da €16mln promossi da sind Sala affidati ad Atm e MM
A Milano sono iniziati i lavori di sostituzione del pavé in via Bramante e nell’area tra via Torino e Cesare Correnti, una delle zone più frequentate del centro. La spesa prevista è di circa 16 milioni di euro, e i lavori sono stati affidati ad ATM e MM. L’intervento prevede la posa di un nuovo asfalto rosso, che ha suscitato alcune discussioni sulla sua compatibilità con l’ambiente circostante.
L'asfalto rosso ha sollevato dubbi sul suo impatto architettonico e sulla sua effettiva durevolezza Sono iniziati a Milano i lavori per la sostituzione del pavé in via Bramante, compreso asse via Torino–Cesare Correnti, una delle zone più trafficate e simboliche del centro città. Il progetto,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
