Milano | taxi invade corsia tram 4 coinvolti senza feriti

Un taxi ha invaso la corsia del tram e si è scontrato frontalmente con il tram numero 12 in viale Corsica, vicino ai Tre Ponti a Milano. L’incidente si è verificato durante un sorpasso vietato, coinvolgendo quattro persone a bordo dei mezzi senza riportare feriti. La polizia ha intervenuto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Un sorpasso vietato ha provocato un impatto frontale tra un taxi e il tram numero 12 in viale Corsica, nei pressi dei Tre Ponti a Milano. L'incidente, verificatosi questo pomeriggio del 12 marzo 2026, non ha registrato feriti gravi poiché le quattro persone coinvolte hanno rifiutato le cure mediche. La dinamica ricostruita indica che l'autista del mezzo su gomma ha tentato di superare un altro taxi, finendo per viaggiare contromano sulla corsia riservata ai mezzi pubblici. Il veicolo dell'Atm si trovava nella sua traiettoria fissa e non ha potuto deviare per evitare la collisione. Dinamiche territoriali e rischio infrastrutturale. L'evento si colloca in una zona critica della rete tranviaria milanese, dove solo nelle ventiquattro ore precedenti si era verificato un principio di incendio su un altro mezzo su rotaia.