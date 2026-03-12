Questo pomeriggio a Milano, in viale Corsica nei pressi dei Tre Ponti, un taxi ha sorpassato e si è scontrato con un tram. L’incidente non ha provocato feriti gravi e le autorità stanno gestendo la situazione. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia locale per i rilievi. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, questo pomeriggio a Milano, dove un taxi si è scontrato con un tram in viale Corsica, nei pressi dei Tre Ponti. Il mezzo su rotaia coinvolto è il numero 12 che viaggia verso Repetti e secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato dal sorpasso vietato di un taxi che stava superando un altro taxi, finendo così contromano e trovandosi a impattare frontalmente contro il tram. Il mezzo dell’Atm viaggiava lungo la propria strada ferrata e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.??Dalle prime indicazioni sarebbero 4 le persone coinvolte che hanno rifiutato le cure. La zona è la stessa in cui solo ieri un tram ha subito un principio di incendio, anche in quel caso senza conseguenze per i passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, taxi in sorpasso finisce contro un tram

Articoli correlati

Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: un morto e 38 feritiUn gravissimo incidente a Milano, dove un tram della linea 9 - uno dei nuovi modelli appena lanciati dal Comune - è deragliato finendo la sua corsa...

Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: feriti alcuni passeggeriUn tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano (zona Porta Genova) intorno alle 16 di venerdì 27 febbraio.