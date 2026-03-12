A Milano, una toga gigante e volantini insoliti hanno attirato l'attenzione dei passanti. Un numero di telefono legato alla scena risponde con la voce di un attore, mentre volantini distribuiti accusano i cittadini di reati inventati. La scena si svolge nel centro della città, creando un effetto di sorpresa tra chi osserva. La presenza di questi elementi ha suscitato curiosità tra i cittadini.

Un numero di telefono che risponde con la voce di un attore e volantini che accusano i cittadini di reati immaginari hanno trasformato Milano in un palcoscenico aperto. Si tratta della promozione per una nuova serie televisiva che sta coinvolgendo spazi pubblici come il Duomo, San Babila e l’area Gae Aulenti. L’iniziativa vede protagonista Luca Argentero, figura centrale del progetto, mentre la città si popola di messaggi ironici su smartworking dalle piste da sci o ghosting dopo appuntamenti. La campagna non è solo pubblicitaria ma diventa un’esperienza interattiva dove i milanesi possono chiamare un numero specifico per ascoltare consigli legali fittizi su casi assurdi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano set: toga gigante e volantini assurdi per nuova serie

