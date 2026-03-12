Milano-Sanremo | 186k per asfalti urgenti e divieti in centro

Il Comune di Sanremo ha stanziato 186 mila euro per interventi urgenti di manutenzione stradale e divieti in centro città, in vista della prossima corsa Milano-Sanremo. L'obiettivo è mettere in sicurezza le strade e regolare il traffico durante l'evento. L’intervento riguarda principalmente lavori di asfaltatura e misure temporanee di limitazione alla circolazione nel cuore della città.

Il Comune di Sanremo sta attivando un intervento mirato per la manutenzione stradale con un budget di 186 mila euro, finalizzato a preparare il centro cittadino per l'arrivo della Milano-Sanremo. Questa azione urgente, gestita dall'impresa Icose, comporta divieti di sosta e fermata in tratti specifici come Corso Orazio Raimondo e via Roma, con rimozione forzata dei veicoli tra il 13 e il 20 marzo. Mentre il progetto più ampio per via Padre Semeria rimane bloccato da questioni burocratiche e proteste legate al taglio dei pini, le autorità locali scelgono una strategia pragmatica: intervenire dove le criticità sono immediate e tangibili. L'obiettivo è garantire che le carreggiate siano in condizioni ottimali per i corridoi ciclistici previsti dalla classica, evitando che i lavori si trasformino in ostacoli per la mobilità cittadina.