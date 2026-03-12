A Milano i mezzi pubblici sono stati coinvolti in un nuovo episodio: ieri si è verificato il quarto incidente in poco più di dieci giorni, questa volta causato dal crollo di un cavo dell’alta tensione. La situazione preoccupa gli utenti e mette in discussione la sicurezza del servizio. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio si aggiunge a una serie di problemi che coinvolgono il trasporto pubblico cittadino.

Ieri il quarto incidente in poco più di dieci giorni a causa del crollo di un cavo dell’alta tensione. Allarme tra i cittadini, ma anche tra i conducenti che scioperano il 27 marzo. Prima il deragliamento mortale in viale Vittorio Veneto, poi altri due tram usciti dai binari e ora anche un principio d’incendio su una vettura in servizio. In meno di due settimane la rete tranviaria milanese è finita al centro di una sequenza di incidenti che rischia di trasformarsi in un vero e proprio nodo politico per il sindaco Beppe Sala, al suo ultimo anno di mandato. Perché alle polemiche sugli episodi tecnici si stanno aggiungendo anche le tensioni sul fronte dei lavoratori del trasporto pubblico, tra carichi di lavoro e aggressioni sui mezzi pubblici, unite alle sempre più crescenti lamentele dei milanesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Milano ha un gran problema con i suoi mezzi pubblici: adesso prendono pure fuoco

Articoli correlati

Milano, ancora un incidente con i mezzi pubblici: autobus travolge una moto in pieno centro. Quattro feriti in via SenatoA pochi giorni di distanza dal tragico schianto del tram in via Vittorio Veneto, un altro mezzo ATM è rimasto coinvolto in un grave incidente nel...

Leggi anche: La WWE ha un problema con i suoi fan?

Patrizio Official vs Le Iene: analizziamo la sua risposta al secondo servizio | RUVIDO 273

Tutto quello che riguarda Milano ha un gran problema con i suoi...

Temi più discussi: Milano per Dario Fo - un grande concerto spettacolo il 28 marzo alla Camera del Lavoro di Milano; Milano ha un gran problema con i suoi mezzi pubblici: adesso prendono pure fuoco; Molteni, candidato sindaco del Pd: Treviglio diventi una città della grande area metropolitana di Milano; Milano ha un’occasione unica: dopo le Olimpiadi è ora di fare la Città Metropolitana.

A Milano arriva un vero Palazzo del Ghiaccio, fa gola anche agli stranieriNel capoluogo lombard presto sarà allestito un impianto provvisorio nell’ambito dei padiglioni di Rho (dove è stato allestito il Milano Speed Skating Stadium) e nel giro di tre o quattro anni Milano a ... ilfoglio.it

Milano Cortina: Bolle, un grandissimo orgoglio portare la torciaIl momento più emozionante è stato passare tra tante persone con la torcia accesa e vedere l'entusiasmo di ognuno. L'etoile Roberto Bolle racconta così l'orgoglio di essere uno dei tedofori di ... ansa.it

Buona giornata Milano da piazza Buonarroti (foto andrea cherchi) - facebook.com facebook

Nardella: "Firenze città più avanti sullo stadio. A Milano sono serviti dieci anni per un contratto" x.com