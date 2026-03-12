Milano Film Fest | la call apre il calendario Off a tutta

Dal 4 al 9 giugno si svolgerà il secondo Milano Film Fest, con Claudio Santamaria come direttore artistico. Oggi viene lanciata una call aperta a tutta la città per partecipare all’evento. La manifestazione si terrà nel quartiere di Milano e coinvolgerà filmmaker, appassionati e cittadini interessati a contribuire al festival. La selezione di progetti e idee avviene attraverso questa chiamata pubblica.

Il secondo Milano Film Fest si preparerà dal 4 al 9 giugno con la direzione artistica di Claudio Santamaria, aprendo oggi una call aperta a tutta la città. Associazioni, fondazioni e realtà commerciali potranno proporre eventi per il Calendario Off, integrando cinema, serie tv e fotografia in un programma che uscirà dai muri dei cinema tradizionali. Questa iniziativa non è solo un evento culturale isolato, ma un tentativo strutturale di riattivare il tessuto sociale lombardo attraverso l’audiovisivo. La rassegna, nata dalla Fondazione di Partecipazione Milano Film Fest e promossa con il Comune di Milano, punta a valorizzare le molte realtà cittadine che lavorano sull’immagine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

