Milano | FdI usa un jingle per scandire il tempo ai relatori

Al Teatro Franco Parenti di Milano, durante un evento politico, i relatori sono stati accompagnati dal suono di un jingle, utilizzato come ritmo per segnare i tempi del dibattito. La scena ha visto il teatro trasformarsi in un ambiente vivace e rumoroso, con il brano musicale che ha accompagnato le parole di chi interveniva, creando un’atmosfera insolita per un contesto politico.

Il Teatro Franco Parenti di Milano si trasforma in una piazza politica densa e rumorosa, dove il ritmo della campagna referendaria è scandito da un tormentone musicale inaspettato. La giornata promossa da Fratelli d'Italia per il referendum sulla giustizia non è solo un incontro politico, ma uno spettacolo mediatico curato nei minimi dettagli sonori. L'aria all'interno dell'edificio risuona con la melodia di Sal Da Vinci intitolata Sarà per sempre sì, scelta come jingle ufficiale per accompagnare ogni passaggio tra i vari panel. Non si tratta di una semplice colonna sonora di sottofondo, bensì di un segnale temporale che segna l'inizio e la fine degli interventi dei relatori.