Milano | Conservatorio chiuso a rischio il sold out

A Milano, la commissione di vigilanza ha deciso di chiudere immediatamente le sale del Conservatorio, influendo su concerti già programmati e creando un impatto economico significativo sulla città. La decisione è stata presa senza preavviso, lasciando incertezza tra artisti e pubblico coinvolti. La situazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e le istituzioni locali.

La decisione della commissione di vigilanza ha imposto la chiusura immediata delle sale del Conservatorio di Milano, con effetti diretti su concerti già programmati e un impatto economico rilevante per la città. Le sale Verdi e Puccini sono state chiuse nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo 2026 a causa di documentazioni scadute, mettendo a rischio l'esibizione sold out della pianista Martha Argerich prevista per venerdì 13 marzo. Il provvedimento ha portato all'annullamento dei concerti di Rachel Naomi Kudo e dell'Anna Tifu Tango Quartet, generando preoccupazione tra gli organizzatori e i vertici dell'istituzione. Nonostante i tentativi di mediazione del presidente Giovanni Fosti, la posizione della commissione è risultata irremovibile riguardo alla validità dei documenti tecnici richiesti dal comune.