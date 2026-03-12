Milano cinque rapine in quattro mesi | 38enne arrestato a Milano

A Milano, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver messo a segno cinque rapine in quattro mesi. Le rapine, tutte caratterizzate da rapidità nell'esecuzione, hanno coinvolto diversi negozi della città. Le autorità hanno identificato e fermato il sospetto sulla base delle testimonianze e delle prove raccolte durante le indagini. La polizia ha eseguito l’arresto nel corso di un’operazione mirata.

Le azioni delittuose, consumate tutte con estrema velocità, hanno visto come bersaglio privilegiato una farmacia di via dei Cignoli, colpita quattro volte Dopo essere entrato nel locale indossando un cappello di lana e il cappuccio di un giubbotto, puntava un cacciavite direttamente all'addome dei dipendenti per terrorizzarli e costringerli a consegnare l'incasso