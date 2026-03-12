Milano banlieue report STC | +455% di minori denunciati per porto abusivo di armi in 10 anni | da 27 nel 2014 a 150 nel 2024

Tra il 2014 e il 2024, in Lombardia, il numero di minori denunciati per porto abusivo di armi è aumentato del 455%, passando da 27 a 150 casi. Questo incremento si registra non solo a Milano, ma in tutta la regione, secondo un rapporto STC. La crescita dei casi evidenzia una tendenza che coinvolge diverse aree della provincia.

Il fenomeno non riguarda solo Milano ma interessa l’intera Lombardia. Tra il 2014 e il 2024 l’incidenza di minori tra i 14 e i 17 anni segnalati per rapina è aumentata di 1,19 ogni mille abitanti Nei primi sei mesi del 2025 a Milano quasi 300 minori sono stati denunciati o arrestati per rapin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

