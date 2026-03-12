Milano amica dei single?

Milano si presenta come una città molto attrattiva per chi è single, offrendo numerose opportunità di incontrare persone nuove. Chi vive in questa città sottolinea spesso la varietà di eventi e spazi dedicati ai single, rendendo facile socializzare e stringere nuovi rapporti. La presenza di locali, locali e iniziative permette di uscire dalla routine e di incontrare altri adulti in cerca di compagnia.

Se io fossi single, non credo che ci sarebbe un’altra città, a parte Milano, dove vorrei vivere, per l’abbondanza di occasioni di conoscere persone nuove. E, allo stesso tempo, sarebbe questa la prima città da cui scapperei. Un’apparente illogicità che però ha una risposta. La dà lo psichiatra e sessuologo Marco Rossi, intervistato da Il Giorno proprio sulla vita dei cuori solitari (per scelta propria o di altri) all’ombra della Madonnina. “Spesso si confonde la disponibilità di incontri e di corpi, che a Milano abbonda, con l’apertura dell’altro o dell’altra a una relazione”, spiega l’esperto. Ma c’è di più: vi è mai capitato, durante... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

