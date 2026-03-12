Milano 8 marzo | festa donna chiusa multa da 5mila

A Milano, nel quartiere di Opera, un evento programmato per celebrare la Giornata Internazionale della Donna è stato annullato e ha portato a una multa di 5mila euro. La festa, che avrebbe riunito partecipanti locali, si è conclusa con conseguenze legali e amministrative a causa dell’interruzione dell’organizzazione. La situazione ha coinvolto le autorità che hanno adottato provvedimenti contro gli organizzatori.

Un evento organizzato per celebrare la Giornata Internazionale della Donna a Milano, nel quartiere di Opera, si è trasformato in un caso amministrativo e penale. La serata, prevista per l'8 marzo con musica e apericena, è stata interrotta dalla polizia locale che ha sanzionato l'iniziativa con una multa salata di 5mila euro. La situazione ha circa 80 partecipanti, prevalentemente donne, all'interno di una sala destinata a eventi privati ma utilizzata come pubblico spettacolo senza il necessario titolo autorizzativo. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato non solo alla sanzione economica, ma anche alla denuncia penale contro l'organizzatore responsabile dell'evento.