A Milano, nel Parco Lambro, sono stati piantati cinquecento alberi in ricordo di Luca Marengoni, un ragazzo di quattordici anni. L’iniziativa ha coinvolto volontari e cittadini che hanno partecipato alla piantumazione, trasformando un gesto di memoria in un’azione concreta per l’ambiente. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e familiari del giovane.

Un gesto di memoria trasformato in azione concreta ha animato il Parco Lambro a Milano, dove cinquecento nuovi alberi sono stati piantati per onorare la vita e l’impegno ambientale del quattordicenne Luca Marengoni. L’iniziativa, portata avanti da UPS in alleanza con Legambiente Lombardia e International Tree Foundation, segna un punto di svolta nella gestione degli spazi verdi urbani, trasformando una tragedia personale in un bene collettivo duraturo. La presenza dell’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi sottolinea come questo progetto non sia solo commemorativo, ma funzionale alla qualità della vita cittadina. Il nuovo bosco, battezzato Luca’s Wood, mira a incrementare la biodiversità locale e a migliorare la qualità dell’aria, offrendo ombra e rifugio per la fauna urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: 500 alberi piantati per onorare Luca Marengoni

