A Milano, presso l’Ospedale San Raffaele-Turro in via Stamira d’Ancona 20, si svolge un’iniziativa dedicata a offrire visite gratuite per chi affronta disturbi alimentari. La città ha registrato circa 3 milioni di casi legati a queste problematiche, che vengono affrontate attraverso questa attività specifica. L’evento mira a fornire supporto diretto ai pazienti senza costi aggiuntivi.

Un’iniziativa concreta per affrontare i disturbi alimentari si sta svolgendo a Milano, presso l’Ospedale San Raffaele-Turro in via Stamira d’Ancona 20. L’evento, legato alla Giornata Nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare (D-NA), prevede visite gratuite e incontri aperti al pubblico tra il 18 e il 26 marzo 2026. La dottoressa Cristina Cavallini guida la Disease Unit dedicata a queste patologie, sottolineando l’importanza di un intervento precoce per evitare esiti gravi. Le cifre emerse dalle analisi indicano che oltre tre milioni di persone in Italia soffrono di questi disturbi, con una prevalenza femminile che raggiunge l’80-90% dei casi diagnosticati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: 3 milioni di casi, visite gratis al San Raffaele

Articoli correlati

Leggi anche: Disturbi alimentari a Milano: visite e consulti gratis al San Raffaele. Come partecipare

Il premier libico Dabaiba ricoverato al San Raffaele di MilanoIl primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Abdulhamid Dabaiba, è ricoverato da ieri presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

Una raccolta di contenuti su San Raffaele

Discussioni sull' argomento Disturbi alimentari a Milano: visite e consulti gratis al San Raffaele. Come partecipare; Consulenze dermatologiche per psoriasi cronica grave all’Ospedale San Raffaele md:; Disturbi alimentari, sempre più giovani a rischio: Ospedale San Raffaele-Turro di Milano apre le porte in occasione del Fiocchetto Lilla; Tumore al seno: È il più diffuso al mondo. Milioni di anni in salute persi a causa di sei fattori di rischio. Lo studio.

Ferragnez raccolgono oltre 3 milioni di euro in un giorno per il San RaffaeleNonostante l’ottimo risultato raggiunto, la coppia ha ricevuto anche alcune critiche da parte di chi li ha accusati di aver scelto una struttura non pubblica. Sulla questione è intervenuto Fedez, che ... 105.net

San Raffaele - facebook.com facebook

Stefano Crippa, il chirurgo del San Raffaele che ha operato Carlo Vanzini: «Al momento della diagnosi il tumore era inoperabile. Curato con un protocollo italiano» x.com