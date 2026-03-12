Milano | 3.300 cuochi preparano 77mila pasti ogni mattina

Alle prime luci dell’alba, 3.300 cuochi di Milano iniziano il loro turno nelle cucine della città, preparando circa 77.000 pasti ogni mattina. Questi lavoratori si dedicano quotidianamente alla preparazione dei pasti, contribuendo a garantire il servizio di ristorazione in diversi settori della città. La loro attività si svolge prima che la città si svegli completamente.

Alle prime luci dell’alba, mentre Milano dorme ancora, 3.300 lavoratori hanno già iniziato il loro turno nelle cucine della città. Si tratta del personale di Milano Ristorazione, un esercito silenzioso ma fondamentale che garantisce ogni giorno la preparazione di 77mila pasti per gli studenti delle scuole milanesi. Non si tratta solo di nutrizione, ma di un servizio pubblico essenziale che coinvolge cuochi, addetti alla logistica e personale di distribuzione, tutti assunti con contratti a tempo indeterminato. L’organizzazione opera in una fascia oraria specifica, dalle 6 alle 15, coprendo l’intero territorio comunale. La struttura è caratterizzata da una forza lavoro prevalentemente femminile, con le donne che costituiscono il 76% dei dipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

