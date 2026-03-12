Domenica 12 aprile 2026, lo Spirit de Milan ospiterà il mercato Wunder Mrkt, che riempirà gli spazi dell’ex cristalleria Livellara in via Bovisasca a Milano. Sono previsti cento espositori che proporranno le loro creazioni e prodotti durante l’evento, che si svolgerà nel cuore dell’area industriale della città. La manifestazione si svolgerà in un ambiente storico, trasformato temporaneamente in un mercato.

Il mercato Wunder Mrkt prenderà vita domenica 12 aprile 2026 presso lo Spirit de Milan, occupando gli spazi dell’ex cristalleria Livellara in via Bovisasca. Cento espositori provenienti da tutta Italia presenteranno abbigliamento vintage, oggetti di design e artigianato, trasformando un’area di archeologia industriale in un hub culturale e commerciale. L’iniziativa punta a creare un’esperienza basata sul tempo lento, integrando la vendita con musica dal vivo per valorizzare il collezionismo e le produzioni indipendenti. La selezione dei prodotti spazia dai vinili ai poster, offrendo un panorama variegato del mercato dell’usato e del design curato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: 100 espositori nel cuore industriale

Articoli correlati

Eccellenze dell’antiquariato nel cuore di Noale con 130 espositoriIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

L'ex cristalleria di Milano si trasforma: arriva il mercato del vintage e del design con 100 espositoriStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 12 aprile...

Contenuti e approfondimenti su Milano 100 espositori nel cuore...

Temi più discussi: Bricolo (Veronafiere): Record di espositori a LetExpo; Il weekend con 200 espositori. Artigianato, sport e benessere. Due giorni di eventi al Palaffari; Tutti gli eventi, sagre e mercatini ad Alessandria e provincia; Fa’ la cosa giusta!: a Milano tre giorni dedicati al cibo sostenibile e agli stili di vita responsabili.

L'ex cristalleria di Milano si trasforma: arriva il mercato del vintage e del design con 100 espositoriDomenica 12 aprile il mercato Wunder Mrkt torna allo Spirit de Milan, negli spazi dell'ex cristalleria Livellara. L'evento occupa una delle strutture di archeologia industriale della città con un ... milanotoday.it

Vintage e collezionismo con oltre 100 espositori: a Milano arriva il 'Wunder Mrkt'Domenica 1° marzo a Milano torna Wunder Mrkt, il mercatino del vintage e del collezionismo che fa tappa in città ogni mese. La nuova edizione Wunder Mrkt anima ancora una volta una delle architetture ... milanotoday.it

A Milano nel 2004 si sono verificati 16.560 incidenti stradali. Nel 2024 invece se ne sono registrati 7.700. Meno della metà nell'arco di 10 anni, come ha messo in luce il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli facebook

Gli aumenti vanno dal 3% al 5,9%. Milano e Roma guidano la classifica dei rincari, seguono Napoli e Torino. Tra le province più care c’è Crotone x.com