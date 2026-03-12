Milan oggi Bartesaghi incontra i tifosi rossoneri | tutto quello che c’è da sapere

Oggi un difensore del Milan, nato nel 2005, incontrerà i tifosi durante un evento organizzato dal club. L'iniziativa si svolgerà nel pomeriggio e prevede un momento di confronto tra il giocatore e i sostenitori rossoneri. L'evento rappresenta un'occasione per i tifosi di conoscere da vicino il giovane calciatore e di scambiare alcune parole con lui.

Nuovo appuntamento rossonero al Flagship Store di via Dante, pronto ad accogliere Davide Bartesaghi. Il numero 33 del Milan, cresciuto nel settore giovanile del club rossonero, sarà infatti presente nel negozio nel cuore di Milano nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo, alle ore 17:00. Pronto a incontrare i tifosi milanisti dopo la bella vittoria nel derby di Milano contro l'Inter. Per partecipare all'evento sarà necessario possedere il biglietto numerato - solo 50 i posti disponibili - che verrà distribuito nella mattinata di oggi stesso allo Store, dando l'accesso all'esclusivo 'Meet & Greet'. Per scattare un selfie, per far firmare un vostro gadget, per vivere e condividere un momento unico: Bartesaghi aspetta i tifosi al Flagship Store di via Dante.