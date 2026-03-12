Il Milan continua a lavorare sul mercato, con Allegri e Leao che spingono per l’acquisto di Kean. La dirigenza segue attentamente le trattative, cercando di rafforzare la rosa rispetto alla stagione passata. La volontà di inserire l’attaccante rimane forte, mentre le discussioni tra le parti proseguono senza sosta. Il calciomercato resta sempre attivo, indipendentemente dalla stagione.

Il calciomercato non riposa mai. Che sia estivo o di riparazione la dirigenza del Milan monitora la situazione per ritoccare la squadra, cercando di migliorarla rispetto alla stagione precedente. Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è l’indiziato numero uno delle ultime settimane. Allegri preme per riportarlo con sé e alla dirigenza rossonera piace molto. Il Milan e il suo problema con la punta. Il Milan ha un bisogno vero di trovare una punta rivoluzionaria. La necessità urgente non sta logorando solamente i tifosi, quasi incapaci, per colpa degli anni, di ricordare attaccanti come Shevchenko, Ibra o Giroud, l’ultimo vero nove rossonero. A Casa Milan il ruolo della punta sta risultando difficile ai nuovi innesti come Nkunku, che nonostante tutto sta facendo intravedere qualcosa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, l'idea Kean non si spegne: Allegri e Leao spingono per il suo arrivo

Leao, Kean e Vlahovic: il filo rosso di Allegri per l'attacco del Milan

Calciomercato, Kean per il Milan del futuro: ritroverebbe Allegri, giocherebbe con Leao

