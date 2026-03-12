Zlatan Ibrahimovic, attuale Senior Advisor del Milan, ha dato un’intervista esclusiva a CBS Sports Golazo presso il centro sportivo di Milanello. Durante l’intervista ha parlato del suo ruolo nel club e ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Allegri, sottolineando l’importanza della sua presenza nel progetto rossonero. Ibrahimovic rimane una figura chiave all’interno della società milanese.

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan per Red Bird, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CBS Sports Golazo proprio a Milanello, confermando il suo ruolo di figura di spicco nel club rossonero. Il gigante svedese, che ha lavorato con Massimiliano Allegri sia da giocatore che ora da dirigente, non ha risparmiato elogi al tecnico livornese, sottolineando come la sua esperienza e la capacità di gestire il gruppo siano qualità immutate nel tempo. “Allegri l’ho avuto anch’io come allenatore. Lui è molto bravo nel relazionarsi coi calciatori, nella gestione del gruppo, cosa che fa in modo fantastico. Allegri ha vinto già dei trofei in questo club, e si era dimostrato già bravo quando mi allenava”, ha dichiarato Ibra. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Ibra esalta Allegri

