Milan Galli | Il nostro sistema calcio va ripensato Bartesaghi ad inizio stagione …

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha commentato la situazione attuale del sistema calcio italiano, sottolineando la necessità di un ripensamento complessivo. Ha inoltre menzionato Davide Bartesaghi, giocatore del Milan, facendo riferimenti a quanto accaduto all'inizio della stagione. Le sue parole si sono concentrate su questioni relative alla gestione e alle dinamiche del calcio nazionale.

Filippo Galli, storico ex calciatore del Milan ed ex responsabile del settore giovanile del Diavolo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera sulla crisi del calcio italiano. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole anche sul caso legato al giovane Davide Bartesaghi, titolare nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il nostro sistema calcio va ripensato. Non riusciamo più a lavorare sul territorio e non sviluppiamo i talenti. Si lavora più sul player trading, acquistando soprattutto all'estero. La conclusione è che se ai miei tempi la Serie A era un campionato d'arrivo, ora è un torneo di passaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

