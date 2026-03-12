Milan | discussioni sul futuro rossonero

Qualche giorno dopo la vittoria del Milan nel Derby della Madonnina contro l’Inter con un gol di Estupiñán, Allegri e Furlani si sono ritrovati a pranzo a Milanello. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale e sul futuro della squadra, senza essere resa pubblica. L’incontro ha coinvolto il tecnico e l’amministratore delegato del club.

Alcuni giorni dopo la vittoria del Milan nel Derby della Madonnina contro l’Inter (con gol di Estupiñán), Massimiliano Allegri e l’amministratore delegato Giorgio Furlani si sono incontrati a pranzo nella sala da pranzo di Milanello per discutere del presente e, soprattutto, del futuro rossonero. L’incontro, descritto come un vero e proprio “summit di mercato” da La Gazzetta dello Sport e MilanNews, ha gettato le basi per il calciomercato estivo 2026, con l’obiettivo di rinforzare la rosa per competere ai massimi livelli in Serie A e in Champions League. La società punta a disporre di un budget di almeno 100 milioni di euro, grazie a possibili cessioni, introiti da Champions e una gestione oculata. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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