Il gruppo giapponese Toray ha annunciato un progetto nel settore della cosmesi che coinvolge l’uso di microparticelle biodegradabili. La società ha sviluppato una nuova tecnologia per la produzione di 2-pirrolidone bio-based, puntando a rendere i prodotti cosmetici più sostenibili. La novità riguarda l’implementazione di questa tecnologia nel processo di creazione di ingredienti per il settore.

Un progetto che riguarda la sostenibilità del campo della cosmesi. Il gruppo giapponese Toray presenta una nuova tecnologia per la produzione di 2-pirrolidone bio-based. Si tratta di microparticelle biodegradabili: è un precursore essenziale per la sintesi della poliammide 4. Ed è destinato principalmente al segmento delle microparticelle per make-up e skincare. Non dimentichiamo, infatti, che i prodotti di cosmetica che utilizziamo quotidianamente contengono parti che si disperdono nelle tubature e di conseguenza nell’ambiente. Toray lancia un progetto per microparticelle biodegradabili nel mondo skincare. Il progetto arriva in seguito alle modifiche apportate al regolamento REACH nel 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Microparticelle biodegradabili nel settore cosmesi: il progetto del gruppo giapponese Toray

