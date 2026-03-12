Mickey Rourke è stato sfrattato dalla sua casa in California dopo che non ha pagato circa 60 mila dollari di affitto. Secondo i documenti legali, l’attore ha affermato che l’abitazione era invasa dai topi, motivo che avrebbe giustificato il mancato pagamento. Il tribunale ha emesso un’ingiunzione di sfratto, portando alla sua allontanamento dall’immobile.

Mickey Rourke, attore divenuto famoso negli anni '80, è stato sfrattato dall'abitazione in cui abitava per non aver pagato l'affitto al padrone di casa. La decisione di un tribunale della California è arrivata dopo che la tesi di Rourke, per cui il mancato pagamento del canone era dovuto alla presenza di topi nell'abitazione, è stata smentita.

Mickey Rourke sfrattato da casa, non avrebbe pagato affitti per 60 mila dollari sostenendo che ci fossero topi

Leggi anche: Mickey Rourke è stato sfrattato dalla sua casa di Los Angeles, aveva debiti da 60mila dollari

Mickey Rourke sfrattato: 60mila dollari d’affitto arretratoLa Corte di Los Angeles ordina il rilascio della villa dopo mesi di morosità e una bizzarra raccolta fondi La… La parabola di Mickey Rourke si...

Mickey Rourke è stato sfrattato dalla casa in cui viveva da dieci anniGià a dicembre all’attore era stato chiesto di pagare circa 59 mila dollari di affitti arretrati oppure di lasciare l’abitazione. Lui non ha risposto e la casa è tornata al proprietario ... vanityfair.it

Mickey Rourke sfrattato definitivamente dalla sua casa di Los Angeles (da cui se n'era però già andato a gennaio)Un tribunale della California ha disposto la restituzione della villetta di Drexel Avenue al suo proprietario, dichiarando così nullo il contratto di locazione e decaduto il diritto di occupazione ... corriere.it

Mickey Rourke è stato davvero sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles. Un giudice ha dato ragione al proprietario di casa che da mesi chiedeva i canoni d’affitto arretrati, almeno 60mila dollari. Da gennaio l’attore vive in un hotel. - facebook.com facebook