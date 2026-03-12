Mickey Rourke sfrattato | 60mila dollari d’affitto arretrato

La corte di Los Angeles ha ordinato lo sfratto di Mickey Rourke, che deve pagare 60 mila dollari di affitto arretrato. Dopo mesi di morosità, il giudice ha stabilito che l’attore deve lasciare la villa. Recentemente, Rourke ha organizzato una raccolta fondi in modo insolito per coprire le somme dovute. La decisione è stata presa dopo un procedimento legale che ha evidenziato la morosità.

La Corte di Los Angeles ordina il rilascio della villa dopo mesi di morosità e una bizzarra raccolta fondi La. La parabola di Mickey Rourke si arricchisce di un nuovo, amaro capitolo. L'attore simbolo di film cult come The Wrestler deve ora abbandonare la sua residenza di Drexel Avenue dopo la sentenza definitiva emessa dalla Corte Superiore. Il proprietario dell'immobile, Eric T. Goldie, ha ottenuto dai giudici il riconoscimento della detenzione illegale della proprietà a causa di una morosità davvero imponente. I documenti legali depositati presso il tribunale della contea di Los Angeles parlano chiaro e raccontano di una cifra che ammonta a circa 59.