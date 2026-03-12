Un gastroenterologo ricorda che per chi soffre di malattie infiammatorie croniche intestinali è essenziale seguire con costanza le terapie prescritte, poiché la maggior parte dei pazienti riferisce che i sintomi tendono a scomparire rapidamente una volta avviato il trattamento. Durante un intervento, si è sottolineato come l’aderenza alle cure sia cruciale per evitare complicanze future.

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "I pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), più di frequente, riferiscono i loro sintomi come bisogni insoddisfatti e il fatto che questi, una volta iniziata una terapia, spariscono il più in fretta possibile. Ci sono, infatti, dei sintomi molto particolari, che impediscono al paziente di condurre la propria vita come l'urgenza evacuativa, il dolore addominale e la stanchezza. Inoltre, si tratta di malattie caratterizzate da un impatto notevole sulla qualità di vita e il paziente vorrebbe che la propria migliorasse". Così Alessandro Armuzzi - presidente eletto della European... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mici, gastroenterologo: "Aderenza a terapie fondamentale per evitare complicanze"

Articoli correlati

Leggi anche: Infettivologo Bonfanti: "Favorire aderenza rivedendo terapie Hiv obsolete"

Hiv, Andreoni: “Terapie long acting migliorano aderenza e fermano trasmissione virus”(Adnkronos) – "Le terapie antiretrovirali long acting rappresentano uno strumento cruciale nella lotta contro l’Hiv, perché migliorano l’aderenza...

Altri aggiornamenti su Mici gastroenterologo Aderenza a...

Mici, psicologo: Per aderenza terapeutica cruciale alleanza medico-pazienteRoma, 17 set. (Adnkronos Salute) - Costruire un'alleanza terapeutica tra i sanitari, i pazienti e i caregiver è fondamentale. E' questa alleanza che orienta poi concretamente il vissuto della persona ... notizie.tiscali.it

Salute, Mici, Salanitri (Ferring): Con clinici e pazienti per aderenza terapeuticaRoma, 17 set. (Adnkronos Salute) - Al di là dello sviluppo del farmaco, per Ferring è importante essere il più vicino possibile ai clinici, alle società scientifiche e ai pazienti. Per questo abbiamo ... iltempo.it