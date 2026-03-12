Domani sera alle 21:00, al Palazzo Kursaal di Giulianova, si terrà la prima mondiale del film Mia, opera d’esordio che collega le regioni del Nord e del Sud. La proiezione apre la rassegna Primavera d’Autore, un evento dedicato alle novità cinematografiche in programma nella stessa location. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Il Palazzo Kursaal di Giulianova ospiterà domani, venerdì 13 marzo alle 21:00, la prima serata della rassegna Primavera d’Autore con il film Mia al Kursall. L’opera, diretta dalla giovane regista Margherita Spampinato, è stata selezionata per il suo approccio originale alla relazione tra generazioni e tecnologia. Si tratta del film d’esordio di questa creatrice siciliana, vincitore di un riconoscimento importante a Locarno nel 2025. L’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura punta a offrire un’esperienza cinematografica gratuita al pubblico locale. La narrazione si concentra su Nico, un bambino milanese che vive un’estate in Sicilia presso la nonna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mia: il film d’esordio che unisce Nord e Sud

Articoli correlati

Rigenerazione che unisce la comunità: il nuovo volto del Parco di via Verona. Inaugurato il lotto SudÈ stato inaugurato oggi il lotto Sud del Parco “Vilma Preti” in via Verona, nel cuore del quartiere San Leonardo.

Il Sud cresce: gli imprenditori sono più ottimisti che al NordProbabilmente saranno stati influenzati dai bilanci positivi degli ultimi quattro anni, con il Pil del Mezzogiorno che ha superato quello del...

Tutto quello che riguarda Mia il film d'esordio che unisce Nord e...

Temi più discussi: Vita mia, ecco il trailer e il poster in esclusiva del nuovo film di Edoardo Winspeare; Ho rivisto un film – Episodio 1 8 ½ di Federico Fellini; Festival di Cannes 2026, Peter Jackson riceverà la Palma d'oro d'onore; Maggie Gyllenhaal: La mia sposa punk ha una voce potente. Quella di Mary Shelley.

Vita mia, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Edoardo Winspeare. Un film con Dominique Sanda, Celeste Casciaro, Antonino Bruschetta, Ignazio Oliva, Anna Boccadamo. Da giovedì 9 aprile al cinema. mymovies.it

Gianluca Matarrese, intervista al regista del film Il quieto vivere: La mia famiglia era già teatroIl regista Gianluca Matarrese racconta il suo film: una faida familiare reale al cinema, tra tragedia greca e confini labili tra realtà e performance ... virgilio.it

"Parmigiana di melanzane napoletana", ricetta originale di famiglia, nella mia versione semplice e gustosa: poco unta e leggera. Ricetta: [https://blog.giallozafferano.it/lericettedimarci13/ricetta-parmigiana-di-melanzane/](https://blog.giallozafferano.it/lericette - facebook.com facebook

Nicola Piovani al Manzoni: “La mia musica dai film alla vita” x.com