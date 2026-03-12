Un uomo di 65 anni di Napoli è stato arrestato dopo che una ragazza morta di Aids ha lasciato un video-testamento in cui lo accusa di averla violentata e infettata. L’uomo, sieropositivo dagli anni Ottanta, non aveva mai informato la moglie della sua condizione. Dopo diversi episodi di violenza, avrebbe trasmesso il virus anche a un’altra donna, deceduta a 37 anni a causa dell’Aids.

Era sieropositivo dagli anni ’80 ma non lo aveva detto alla moglie e, dopo una serie di stupri, avrebbe contagiato anche un’altra donna, poi morta ad appena 37 anni per Aids. Al termine di un processo complesso, come ricostruisce il Corriere del mezzogiorno, il pubblico ministero Valentina Maisto ha chiesto la condanna a 24 anni di reclusione per N.C., oggi 65enne, residente a Ischia. Una storia che sembra uscita da un incubo degli anni ’80, ma che ha trovato la sua tragica conclusione solo pochi giorni fa in un’aula di tribunale a Napoli. È la storia di un uomo che per trent’anni ha camminato tra la gente comune nascondendo un segreto mortale nel sangue, un “untore” consapevole che ha trasformato la propria casa e la splendida isola di Ischia nel teatro di un dramma silenzioso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Mi ha violentata e infettata”: 65enne napoletano incastrato dal video testamento di una ragazza morta di Aids

