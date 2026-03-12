Meteo un po’ di freddo a ovest Sopra la media sull’Adriatico

Secondo MeteoLive, sul finire di questa settimana si avranno variazioni di temperatura in alcune parti d’Europa, con il freddo che interesserà le zone a ovest mentre le temperature si manterranno sopra la media sull’Adriatico. Le previsioni indicano un lieve calo del termometro nelle regioni occidentali e valori più elevati lungo la costa adriatica. Nessuna altra informazione aggiuntiva viene fornita in merito alle aree interessate.

Sul finire di questa settimana il freddo si farà sentire su alcune aree del nostro Continente secondo MeteoLive. In Italia da sabato dovrebbe intervenire una forte fase di maltempo ad iniziare dal centro-nord, ma le temperature non dovrebbero scendere molto, 2-3° sotto media (al massimo) sul settore di nord-ovest. Anche nelle giornate successive la nostra Penisola dovrebbe essere risparmiata da ritorni di freddo tardivo, anche se il mese di aprile spesso regala sorprese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

