Alle 19:15 del 12 marzo 2026, le previsioni del tempo per Roma indicano che nel pomeriggio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. La giornata si è svolta senza particolari variazioni atmosferiche, con temperature che si sono mantenute nella media stagionale. Le condizioni climatiche sono rimaste stabili durante tutto il giorno, senza piogge o fenomeni meteorologici significativi.

meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro giardino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino nubi basse.