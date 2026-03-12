Meteo | Previsioni per venerdì 13 marzo

Per venerdì 13 marzo a Modena sono previste nubi sparse alternate a momenti di schiarita senza piogge. La giornata si svilupperà con temperature comprese tra 9°C e 16°C, con uno zero termico a 1926 metri. La situazione meteorologica rimarrà stabile durante tutto il giorno, senza variazioni significative rispetto alle condizioni attuali.

A Modena nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1926m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico su litorali e pianura emiliana nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su pianura romagnola e dorsale romagnola nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

