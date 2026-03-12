Per giovedì 12 marzo 2026, le previsioni meteo in Campania indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi a Avellino, con addensamenti compatti durante le ore centrali della giornata che portano deboli piogge.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 12 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2144m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedi 12 marzo 2026

Articoli correlati

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 12 febbraio 2026

Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 5 marzo 2026Avellino – Ci cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Aggiornamenti e notizie su Meteo le previsioni in Campania per...

Temi più discussi: Previsioni stagionali PRIMAVERA 2026: marzo - maggio 2026; Ancora sole e temperature miti (con qualche nebbia notturna): la primavera è già qui; Meteo Lombardia, le previsioni da giovedì 5 a domenica 8 marzo; Meteo, anticipo di primavera ma peggioramento in vista. Allerta arancione in Sardegna.

Meteo, 12 marzo con nuvole e piogge al Centro-nord: le previsioniCede l'alta pressione sull'Italia: una circolazione depressionaria determinerà un aumento dell'instabilità. La tendenza meteo del 14-15 marzo ... meteo.it

Meteo, freddo e temporali in arrivo a marzo sull’Italia: le previsioni del colonnello GiuliacciLe previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: Dopo la fase primaverile dei primi giorni di marzo in arrivo via vai di almeno quattro perturbazioni atlantiche fino alla prima metà ... fanpage.it

- A scuola arriva la stazione meteo - E i dati saranno consultabili da tutta la cittadinanza. #meteo #scuola #rovigo - facebook.com facebook

Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 12 marzo: cielo nuvoloso, possibile qualche piovasco x.com