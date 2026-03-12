Meteo Emilia-Romagna | piogge leggere e zero termico a 1750m

Domani, giovedì 12 marzo 2026, l’Emilia-Romagna avrà un cielo coperto con piogge leggere che interesseranno tutta la regione. Durante la giornata, le precipitazioni si indeboliranno nel tardo pomeriggio. Il zero termico si attesterà intorno ai 1750 metri. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da nuvolosità diffusa e fenomeni deboli, senza variazioni significative nel corso della giornata.

Domani, giovedì 12 marzo 2026, il cielo sull’Emilia-Romagna sarà dominato da nuvole e piogge deboli che si attenueranno verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 9°C minimi e i 13-14°C massimi, con venti leggeri che ruotano dai quadranti settentrionali. Nonostante le previsioni di fenomeni temporaleschi sulla dorsale e pianura emiliana, non è stata attivata alcuna allerta meteo ufficiale. La circolazione depressionaria responsabile dei rovesci sta già mostrando segni di indebolimento, lasciando presagire un miglioramento nelle ore serali. I dati indicano uno zero termico stabile intorno ai 1750 metri, fattore cruciale per l’agricoltura regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

