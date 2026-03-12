Una metaniera russa, colpita da un attacco di droni il 3 marzo, si trova ora sulla rotta delle coste di Lampedusa senza controllo. La nave, chiamata Arctic Metagaz, trasporta circa 900 tonnellate di gasolio e sta procedendo in modo imprevisto. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità che monitorano la sua avanzata.

La metaniera russa Arctic Metagaz, colpita da un attacco di droni il 3 marzo, deriva ora verso le coste di Lampedusa senza controllo. A bordo restano 100.000 metri cubi di gas naturale liquefatto e 900 tonnellate di gasolio pesante che minacciano l’ecosistema delle Isole Pelagie. L’imbarcazione, lunga 277 metri, è rimasta a galla dopo l’esplosione nella zona prodiera, ma ha perso ogni propulsione. La Guardia Costiera italiana monitora la situazione mentre la nave si avvicina all’Area Marina Protetta. Il relitto fantasma alle porte del Mediterraneo. Quello che iniziava come un segnale frammentario dalla zona SAR maltese si è trasformato in un’emergenza marittima di primaria importanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metaniera russa fantasma: 900 tonnellate di gasolio verso

Articoli correlati

Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa. "A bordo 900 tonnellate di gasolio"Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa.

«Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa, a bordo 900 tonnellate di gasolio». L'allarme del Tg1 (e il rischio ambientale)«Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa.

Una selezione di notizie su Metaniera russa

L’incubo dell’Arctic Metagaz continua: metaniera russa fantasma si avvicina alla Sicilia, allarme disastro ambientaleQuella che inizialmente sembrava una notizia frammentaria proveniente dai confini meridionali della zona SAR maltese si è trasformata in una delle più gravi emergenze marittime e geopolitiche dell’ann ... strettoweb.com

Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa. A bordo 900 tonnellate di gasolioUna petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Ne danno notizia ... ilgiornale.it