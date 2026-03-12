Messina uccide ex mentre era ai domiciliari | il braccialetto elettronico sarebbe arrivato il giorno dopo

A Messina, Daniela Zinnanti è stata uccisa dall’ex compagno mentre era agli arresti domiciliari. Secondo le fonti, il braccialetto elettronico dell'uomo è stato installato un giorno dopo il suo arresto. L’omicidio è avvenuto mentre l’uomo si trovava in casa, sotto sorveglianza limitata. La vittima è stata trovata senza vita nella propria abitazione.

A Messina Daniela Zinnanti è stata uccisa dall’ex compagno, che si trovava ai domiciliari. L’uomo non aveva il braccialetto elettronico, non era disponibile e sarebbe arrivato domani Un altro femminicidio che solleva interrogativi sulle misure di protezione per le vittime di violenza domestica. A Messina, la cinquantenne Daniela Zinnanti è stata brutalmente uccisa dal suo ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, che si trovava agli arresti domiciliari proprio per le violenze commesse contro di lei. Il dispositivo di controllo elettronico disposto dal giudice non era ancora stato applicato, secondo fonti investigative, il braccialetto sarebbe arrivato il giorno successivo all’omicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

