Messina | sit-in per Francesco Vita la strada diventa

A Messina, sabato 14 marzo alle 10 si svolgerà un sit-in in via Adolfo Celi, lungo la SS114 all’altezza dello svincolo San Filippo. L’evento è organizzato per commemorare e sensibilizzare su Francesco Vita. La manifestazione coinvolgerà i partecipanti che si raduneranno lungo la strada, trasformando temporaneamente il traffico della zona.

Un sit-in di commemorazione e sensibilizzazione è in programma per sabato 14 marzo alle ore 10 in via Adolfo Celi, lungo la SS114 all’altezza dello svincolo San Filippo a Messina. L’iniziativa nasce dalla volontà della famiglia del ciclista Francesco Vita, ucciso lo scorso ottobre da un mezzo pesante, e dell’associazione FIAB Messina Ciclabile. L’evento non prevede una passeggiata organizzata in bicicletta, ma si configura come un momento di raccoglimento aperto alla cittadinanza intera, dove i partecipanti possono recarsi liberamente con qualsiasi mezzo di trasporto. La manifestazione avrà termine previsto per le ore 11:30 e mira a trasformare il dolore privato in un impegno civile concreto per la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

