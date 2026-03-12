Messina | braccialetto mancante l’assassino agisce libero

A Messina, Daniela Zinnanti è stata uccisa in un episodio di violenza domestica da Santino Bonfiglio. La donna è stata trovata morta, mentre Bonfiglio è ancora libero, nonostante le indagini siano in corso. La scena del delitto non presenta il braccialetto che Daniela indossava, e l’accusa si concentra sull’uomo che si trova ora senza restrizioni.

La vita di Daniela Zinnanti si è conclusa tragicamente a Messina, vittima di un atto di violenza domestica commesso da Santino Bonfiglio. L'uomo, già sottoposto ad arresti domiciliari per precedenti denunce di maltrattamenti e lesioni, ha violato le restrizioni imposte dalla giustizia per raggiungere la donna e ucciderla. L'evento si è verificato nel contesto di una lite scaturita durante un incontro volto a chiarire le dinamiche tra i due ex partner. Il legale difensore dell'indagato ha descritto lo stato d'animo del proprio assistito come annichilito e scosso dai fatti accaduti. Il fallimento della sorveglianza elettronica. Un elemento cruciale emerge dagli accertamenti della Procura di Messina: l'inefficacia degli strumenti tecnici di controllo.