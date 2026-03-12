A Messina, nel quartiere Lombardo, una donna di cinquant’anni è stata trovata senza vita con ferite da arma bianca. Prima della fine, ha subito la rottura di sette costole. La scena del crimine ha portato alla scoperta di una sorella della vittima, anche lei coinvolta nella tragedia. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Una tragedia ha sconvolto il quartiere Lombardo di Messina, dove una donna di cinquant’anni è stata trovata priva di vita a causa di ferite da arma bianca. Il fratello della vittima, Roberto Zinnanti, ha raccontato con dolore che la sorella aveva subito maltrattamenti ripetuti e si era infine decisa a porre fine alla relazione tossica. Nonostante i tentativi di allontanamento e le denunce presentate in passato, l’ex compagno ha agito per vendetta quando lei ha cercato di staccare definitivamente. La vicenda, emersa nella mattinata del 11 marzo 2026, evidenzia come la violenza domestica non sia un evento isolato ma il culmine di una storia lunga di sofferenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: 7 costole rotte prima della fine. La sorella uccisa

