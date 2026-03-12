Mercato Nfl | Walker ai Chiefs Evans ai 49ers Colpo Ravens Rams ancora più forti

Nel mercato NFL di questa stagione, i Chiefs hanno acquisito Walker, mentre i 49ers hanno ottenuto Evans. I Ravens hanno fatto un colpo importante rinforzando la propria linea con Hendrickson, e Malik Willis si è unito ai Dolphins. Inoltre, Romeo Doubs è passato ai Patriots, e i Rams hanno rafforzato ulteriormente la rosa. Sono stati numerosi gli scambi e le firme di giocatori svincolati in vista della nuova stagione.

Kenneth Walker a Kansas City, Mike Evans a San Francisco. E poi Malik Willis a Miami, Trey Hendrickson a Baltimore e Romeo Doubs a New England. Mentre il futuro di Aaron Rodgers e Maxx Crosby è ancora tutto da decifrare. Il mercato svincolati Nfl non delude mai, con nomi illustri che cambiano maglia spesso e volentieri. A caccia di nuove sfide, rinnovando i sogni dei tifosi delle 32 franchigie. Non c’era un grande mercato a livello di quarterback stavolta, a fare notizia hanno così sinora pensato running back, ricevitori e super difensori. Ecco gli affari più rilevanti e cosa significano per chi punta al Super Bowl 2027, quello in programma a Inglewood, Los Angeles. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

