Mercato Nfl | Walker ai Chiefs Evans ai 49ers Colpo Ravens Rams ancora più forti

Da gazzetta.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato NFL di questa stagione, i Chiefs hanno acquisito Walker, mentre i 49ers hanno ottenuto Evans. I Ravens hanno fatto un colpo importante rinforzando la propria linea con Hendrickson, e Malik Willis si è unito ai Dolphins. Inoltre, Romeo Doubs è passato ai Patriots, e i Rams hanno rafforzato ulteriormente la rosa. Sono stati numerosi gli scambi e le firme di giocatori svincolati in vista della nuova stagione.

Kenneth Walker a Kansas City, Mike Evans a San Francisco. E poi Malik Willis a Miami, Trey Hendrickson a Baltimore e Romeo Doubs a New England. Mentre il futuro di Aaron Rodgers e Maxx Crosby è ancora tutto da decifrare. Il mercato svincolati Nfl non delude mai, con nomi illustri che cambiano maglia spesso e volentieri. A caccia di nuove sfide, rinnovando i sogni dei tifosi delle 32 franchigie. Non c’era un grande mercato a livello di quarterback stavolta, a fare notizia hanno così sinora pensato running back, ricevitori e super difensori. Ecco gli affari più rilevanti e cosa significano per chi punta al Super Bowl 2027, quello in programma a Inglewood, Los Angeles. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mercato nfl walker ai chiefs evans ai 49ers colpo ravens rams ancora pi249 forti
© Gazzetta.it - Mercato Nfl: Walker ai Chiefs, Evans ai 49ers. Colpo Ravens. Rams ancora più forti

Articoli correlati

NFL: Rams, Bears, Bills, Patriots e 49ers avanzano al Divisional Round dei play-offsCome ampiamente previsto e preventivabile il Super Wild Card Round, primo turno dei play-offs della NFL, ha regalato emozioni a non finire.

Leggi anche: NFL, i Championships saranno Broncos-Patriots e Seahawks-Rams

Una raccolta di contenuti su Mercato Nfl Walker ai Chiefs Evans ai...

Discussioni sull' argomento Free-Agency 2026, che inizio: Walker ai Chiefs, Crosby ai Ravens!; Programmazione Basket DAZN: i prossimi eventi sulla nostra App | DAZN News IT; Free agency NFL 2026: i guardalinee dovrebbero ricevere contratti milionari a impatto; Tutto il mercato NFL 2026.

Digita per trovare news e video correlati.