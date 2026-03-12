Mercato delle auto sempre più green

Il mercato delle auto in Europa e in Italia sta cambiando rapidamente, con un aumento delle vendite di veicoli elettrici e ibridi. Nel 2026, le case automobilistiche hanno presentato nuovi modelli più sostenibili e le normative sulle emissioni si sono intensificate. Le concessionarie segnalano una crescita della domanda di auto a basso impatto ambientale, mentre le autorità hanno rafforzato le strategie di transizione energetica nel settore.

Il 2026 si è aperto con un segnale chiaro per l’automotive europeo e italiano: la transizione energetica continua a guadagnare terreno e non ammette dietrofront. Le immatricolazioni complessive nell’Unione Europea mostrano un andamento moderatamente positivo, ma è soprattutto la composizione del mercato a evidenziare il cambio di passo, con elettriche e ibride in crescita a doppia cifra rispetto allo stesso mese del 2025. Secondo i dati diffusi da ACEA, le auto 100% elettriche consolidano la loro quota, spinte da nuovi modelli più accessibili e da autonomie ormai competitive anche per l’utenza extraurbana. In diversi Paesi la domanda è sostenuta da incentivi nazionali e da una rete di ricarica in progressivo ampliamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

