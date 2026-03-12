Mercatino dell' antico a Viterbo

Domenica 15 marzo si svolge il mercatino dell'antico a Viterbo, con bancarelle in piazza dei Caduti e in via Ascenzi. L'evento inizia alle 8 del mattino e termina al tramonto, offrendo oggetti di collezionismo, antiquariato e oggettistica. Sono previsti espositori e visitatori che attraversano le strade del centro storico per tutta la giornata.

Domenica 15 marzo è fissato l'appuntamento con il mercatino dell'antico. L'evento, dedicato all'oggettistica, al collezionismo e all'antiquariato, è organizzato in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 del mattino fino al tramonto.