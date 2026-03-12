Mercatini di San Giuseppe ad Avellino | tutto pronto

Da mercoledì 19 a sabato 22 marzo, ad Avellino si terranno i Mercatini di San Giuseppe. L’evento è organizzato dalla Confesercenti provinciale e gode del patrocinio morale del Comune di Avellino. Durante i quattro giorni, le piazze della città si trasformeranno in un mercato con bancarelle e prodotti artigianali, offrendo un’occasione di scambio e di vendita per i partecipanti.

Dal 19 al 22 marzo ad Avellino si svolgeranno i Mercatini di San Giuseppe, un appuntamento organizzato dalla Confesercenti provinciale, con il patrocinio morale del Comune di Avellino.Corso Vittorio Emanuele si trasformerà in un grande percorso di gusto, musica e tradizione.