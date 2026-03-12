Dopo la festa di lunedì mattina al Campus di via Nanterre, alcuni studenti hanno raccontato di essere stati derisi da altri che li hanno osservati dalle finestre mentre pulivano i locali. La vicenda ha suscitato reazioni tra due lettori, una mamma di Pesaro e un liceale del Mamiani, che hanno commentato l’accaduto all’indomani dell’intervento di pulizia riparatrice.

Pubblichiamo i commenti a caldo, provenienti anche da due lettori – una mamma pesarese e un liceale del Mamiani – all'indomani della "pulizia riparatrice" avvenuta al Campus scolastico di via Nanterre dopo la festa, lunedì mattina, a 100 giorni dall' esame di maturità. "A volte basta guardare il centro storico: ci sono facciate di palazzi storici pieni di scritte ma il sindaco Biancani non dice niente. Il centro storico invece chi lo pulisce? Sempre quelli del Campus? Giusto quello che è stato detto perché gli studenti hanno sporcato, ma l'appello il sindaco lo faccia anche per altri luoghi deturpati come accade in via Mazza con tanto di bivacco.

© Ilrestodelcarlino.it - "Mentre pulivamo il Campus altri studenti ci hanno deriso dalle finestre"

