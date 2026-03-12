Mensa dell' ospedale di Lanciano chiusa le precisazioni di Dussmann Service

Dussmann Service ha diffuso una nota stampa per chiarire il proprio ruolo nel centro cottura dell’ospedale “Renzetti” di Lanciano, dove la mensa è attualmente chiusa. La società ha fornito dettagli circa le attività svolte e le responsabilità all’interno della struttura, rispondendo alle notizie pubblicate recentemente. La comunicazione si rivolge a chi ha scritto o letto dei fatti legati alla gestione del servizio di ristorazione dell’ospedale.

Il gruppo ribadisce che “all’interno dell’Ati (Associazione temporanea di imprese) che gestisce gli ospedali in questione, le attività di sanificazione dei locali e di disinfestazione sono in capo alla società servizi integrati, della cui gestione è interamente responsabile. Dussmann Service - si legge nella nota - gestisce solo il servizio di ristorazione, occupandosi della preparazione dei pasti destinati ai degenti. Presso l’ospedale di Lanciano l’azienda garantisce quotidianamente circa 450 pasti, analogamente a quanto avviene anche negli ospedali di Vasto e Atessa, dove il servizio viene svolto con le medesime modalità operative e con standard qualitativi consolidati”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

