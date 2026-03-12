Mensa dell' ospedale di Lanciano chiusa le precisazioni di Dussmann Service

La mensa dell’ospedale di Lanciano è stata chiusa, e Dussmann Service ha diffuso una nota stampa per chiarire il proprio ruolo e le attività svolte nel centro cottura del “Renzetti”. La società ha precisato alcuni aspetti relativi alla gestione della cucina e alle funzioni svolte all’interno dell’ospedale. La comunicazione arriva dopo le notizie pubblicate sulla chiusura del servizio.

Il gruppo ribadisce che "all'interno dell'Ati (Associazione temporanea di imprese) che gestisce gli ospedali in questione, le attività di sanificazione dei locali e di disinfestazione sono in capo alla società servizi integrati, della cui gestione è interamente responsabile. Dussmann Service - si legge nella nota - gestisce solo il servizio di ristorazione, occupandosi della preparazione dei pasti destinati ai degenti. Presso l'ospedale di Lanciano l'azienda garantisce quotidianamente circa 450 pasti, analogamente a quanto avviene anche negli ospedali di Vasto e Atessa, dove il servizio viene svolto con le medesime modalità operative e con standard qualitativi consolidati".