Meloni | riforma epocale la magistratura resta

Il 12 marzo 2026, la presidente del Consiglio ha partecipato a un evento a Milano, organizzato da Fratelli d’Italia, durante il quale ha parlato della riforma della giustizia. Ha definito il provvedimento come una riforma epocale e ha affermato che la magistratura rimane centrale nel sistema. La discussione si è concentrata sui contenuti della riforma e sulla sua importanza per il paese.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato oggi, giovedì 12 marzo 2026, la questione della riforma della giustizia durante un evento organizzato da Fratelli d’Italia presso il Teatro Parenti di Milano. La premier ha ribadito che l'obiettivo non è eliminare la magistratura, ma garantire una maggiore indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario attraverso cambiamenti strutturali considerati epocali. Il discorso si è concentrato sulla necessità di superare lo status quo difeso . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni: riforma epocale, la magistratura resta Articoli correlati Leggi anche: Referendum, Meloni: “Zero possibilità che io mi dimetta”. Non cita Bartolozzi ma dice: “La riforma non è per liberarsi della magistratura”. Poi attacca l’Anm Riforma Nordio, referendum decisivo anche per la magistraturaTra qualche settimana saremo tutti chiamati a esprimere il nostro voto sul referendum confermativo della riforma Nordio. Divide et impera. Guida ragionata alla riforma Meloni-Nordio. Aggiornamenti e notizie su Meloni riforma epocale la magistratura... Temi più discussi: Referendum, Tajani: nessuna guerra alle toghe. Maratona dei contrari con l'Anpi; Arianna Meloni (Fratelli d'Italia) su elezioni comunali e referendum: Alle urne per Pescara e per un Paese più giusto; Hanno modificato la Carta esautorando le Camere; CS ARIANNA MELONI A PESCARA- LA NOTA. Referendum, Meloni: Nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura, riforma traguardo epocale(Adnkronos) – Non ci interessa il destino personale di qualcuno, ma quello della Nazione. E’ quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco del Teatro Parenti, a Milano oggi, g ... notizie.it Lo speciale sul referendum giustiziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: 'Riforma giustizia traguardo epocale. Non vogliamo liberarci dei magistrati' ... tg24.sky.it Milano, teatro Franco Parenti. Sta per iniziare l’intervento di Giorgia Meloni durante l’appuntamento “Sì, una riforma che fa giustizia”. Un uomo sale sul palco e si avvicina alla presidente del Consiglio. Si presenta: “Piacere Musumeci”. Poi prende parola e dice: - facebook.com facebook Meloni all'evento per il Sì al referendum: «Nessuno vuole liberarsi dei magistrati. Ma hanno potere enorme: se sbagliano, fanno anche carriera» - Il video x.com